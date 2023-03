Adam Zdrójkowski o zarobkach: "Pieczę nad moimi pieniędzmi TRZYMA MAMA"

Adam Zdrójkowski zdobył rozpoznawalność, będąc jeszcze dzieckiem, a wszystko to rzecz jasna za sprawą roli w "Rodzince.pl". Po zakończeniu emisji serialu kariera młodego aktora jedynie nabrała tempa. W ostatnich latach Zdrójkowski zagrał w kilku filmach i serialach, występował także w popularnych programach telewizyjnych. Aktualnie 22-latka można podziwiać w nowym sezonie "Azja Express", do którego zgłosił się razem z tatą, Dariuszem.

Adam Zdrójkowski o swoich zarobkach: "Pieczę nad moimi pieniędzmi trzyma mama"

Ostatnio Adam Zdrójkowski i jego ojciec wspólnie udzielili wywiadu "Super Expressowi", w którym opowiedzieli nie tylko o przygodzie z programem, lecz również m.in. o początkach kariery młodego aktora. Zdrójkowski i jego brat pierwsze kroki w branży stawiali jako trzylatkowie, grając głównie w reklamach. Ojciec Adama otwarcie przyznał, że pozwalając pociechom wejść do show biznesu, nie do końca wiedział, "z czym to się je". Jak jednak zapewnił, nie żałuje, iż synowie wybrali taką drogę, gdyż dobrze radzą sobie z popularnością. Reporter "SE" poruszył także temat zarobków Zdrójkowskiego.

Aktora zapytano, czy pamięta moment, w którym po raz pierwszy otrzymał dostęp do pieniędzy, które zarobił jako dziecko. W odpowiedzi Zdrójkowski wyznał, że wraz z ukończeniem 18 lat wcale nie zyskał możliwości swobodnego korzystania ze zgromadzonego na koncie majątku. Mało tego, jak przyznał, do dziś pieczę nad większością jego pieniędzy trzyma... jego mama.

Miałem 18 lat i nie dostałem tych pieniędzy, one nie zostały mi przesłane tak, o. Mogę śmiało powiedzieć, że pieczę nad moimi pieniędzmi trzyma mama. Ja oczywiście mam do nich dostęp, ale są trzymane na jej kontach. Korzystam z bieżących pieniędzy, które zarabiam, ale fakt faktem, ktoś się przyzwyczaił do ich pilnowania od 20 lat, także spełnia się w tej roli dobrze, nie martwię się o nie. Kiedyś do mnie na pewno trafią - wyznał w rozmowie z "SE".