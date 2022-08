Adele emanuje elegancją i BOGACTWEM w sesji dla brytyjskiego "Elle". Jej stylizacje kosztowały MAJĄTEK (ZDJĘCIA)

Nuda 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Ani te ubrania ani ona sa ekskluzywne. Odcina laska kupony od sukcesu dwoch plyt. Trzecia raczej powielnik. Zadnej innowacyjnosci czy nowego brzmienia ...no poza kupczeniem macierzynstwem. Sama Adel ... stajac przed wyborem czy sluchac jej muzyki czy jej samej, to wybieram to pierwsze. Wymalowana jakas laska, zrobiona jak kolezenstwo z LA z niczym sensownym do powiedzenia oprocz: co mi sie przytafilo w zyciu.