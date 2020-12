AdoptujŚwiadomie: Pudelek szuka domu dla mieszkającego w metalowej beczce Kargula

W okresie świątecznym chcemy obdarować najbliższych najpiękniejszymi prezentami. Wiele osób pod wpływem emocji, decyduje się na przygarnięcie do domu psa. Niestety magia świąt bardzo szybko się ulatnia, a pupil, który cieszył domowników, staje się dla nich problemem. Adopcja zwierzęcia pod wpływem emocji to najgorsza krzywda, którą możemy mu wyrządzić. W okresie poświątecznym wiele zwierzaków trafia do schronisk lub fundacji, gdzie czasami latami czekają na nowy dom. W naszej akcji #AdoptujŚwiadomie chcemy przestrzec Was i poprosić o dłuższe zastanowienie nad odpowiedzialnością, jaką niesie ze sobą adopcja zwierzaka. Prezentujemy dziś historię ostatniego ambasadora naszej akcji.