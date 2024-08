Afera wokół nowego filmu Blake Lively. Aktorka pożarła się z reżyserem na śmierć i życie. "Wszystko musiało być PO JEJ MYŚLI"

G.P 35 min. temu zgłoś do moderacji 25 1 Odpowiedz

Wyobrazcie sobie sytuacje, ze kupujecie za swoje pieniadze prawa do ekranizacji, przez 5 lat realizujecie projekt z dosc skromnym jak na amerykanskie standardy budzetem, probujecie podejsc do tematu z nalezytym szacunkiem. Nagle wjezdza Lively, ktora jest piekna kobieta, ale bardzo slaba aktorka ze skala emocji lyzki do zupy, ktora promuje film jako letni rom-com, promujac swoja marke kosmetykow do wlosow, namawiajac dziewczyny, zeby ubraly sukienki w kwiaty i zabraly swoje bestie na film. To jest zenada i koncertowe samozaoranie sie. Widzialam wywiady z Justinem Baldoni, widzialam wywiady z Lively. I jak zawsze staje po stronie kobiet, tak tym razem to ona wydaje sie byc toksykiem z kompleksem boga. Baldoni w bardzo subtelny i delikatny sposob podszedl do tematu. W wywiadzie powiedzial, ze jesli na sali kinowej bedzie choc jedna Lily Bloom, ktora po seansie nie wroci so swojego przemocowego meza czy chlopaka, to w jego mniemaniu ten film osiagnal sukces. Kiedy Lively zadano podobne pytanie, to niezbyt skladnie odpowiedziala, ze cieszy sie, ze mogla zagrac w takim filmie i ze kazda kobieta doswiadcza takich przezyc - to jest film o przemocy domowej. Mam nadzieje, ze Lively bedzie kolejna J.Lo, ktora w koncu spotkalo cancel culture.