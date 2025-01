Dorota Szelągowska czule o "fankach", które krytykują jej nową fryzurę: "Ludzie MAJĄ TUPET"

Szelągowska od lat pozostawała wierna prostemu, krótkiemu cięciu. Z nowym rokiem zapragnęła jednak zmian i udała się do fryzjera, który zrobił jej grzywkę . Nowa odsłona dekoratorki wnętrz nie wszystkim przypadła do gustu.

Dorota Szelągowska ostro odpowiada na krytykę nowej fryzury

Pani Danusiu! Słoneczko moje z zadartym noskiem! Co sprawiło, że pomyślała pani, że interesuje mnie, co pani sądzi na temat mojej fryzury? Bo jakby co, to wcale a wcale mnie nie interesuje - stwierdziła Dorota Szelągowska.