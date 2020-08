Agata Duda będzie dostawała MIESIĘCZNĄ PENSJĘ! Polski prezydent również dostał PODWYŻKĘ

Mim 20 min. temu zgłoś do moderacji 77 12 Odpowiedz

Co za manipulacja. A ludzie łykają jak młode pelikany. To nie PiS to wprowadził tylko było głosowanie, którym postulaty podwyżek poparła również opozycja i inne zgrupowania. To nie PiS sobie dał podwyżki tylko wszyscy posłowie je otrzymają, ale lepiej to przemilczeć, prawda Pudelku? :) Nie jestem ich jakąś niesamowitą fanką, ale tego typu manipulacje mnie irytują do granic. Można mówić, że TVP tworzy własną rzeczywistość, ale... nie czujcie się lepsi. :)