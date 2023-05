Agata Młynarska wyrozumiale o roszadach w "Nasz nowy dom": "Szef MA PRAWO DO ZMIAN. Rutyna i zasiedzenie nie robią dobrze programom"

Mariola 19 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

No to Miszczak pierwszy do wylotu, hahah. Poza tym można dokonać zmian pani Agato, ale zawsze to powinno być robione z pewną klasą. A tu wlazł pan szef jak słoń do składu porcelany, obudził ludzi i się dziwi, że ludzie się burzą. Tak naprawdę skłócił widzów programu, źle nastawił obie panie do siebie i dawnych współpracowników pani Katarzyny do pani Romanowskiej. Chciał przyoszczędzić na miłym pożegnaniu pani Katarzyny, na torcie, kwiatach?