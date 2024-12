Agata Rubik chwali się, że jej córki rozmawiają ze sobą po angielsku: "Bardzo mi się to podoba i ZAZDROSZCZĘ IM"

Istny cyrk "Posły" w latach 2016-2023 „nieustannie szwendali się po różnych instytucjach posłowie PO”, a w szczególności duet znany z dostarczania nielegalnym imigrantom na granicy z Białorusią pizzy – Dariusz Joński i Michał Szczerba. Każde tego typu działanie ówczesnej opozycji wiązało się z akcją propagandową przez co za posłami-kontrolerami ciągnęły się ogony kamer „różnych tefałenów”, a widzowie już za chwilę mieli zobaczyć „taaakie dowody PiS-owskich zbrodni”. Taka sama akcja marzyła się przywódcom pozarządowej lewicy, którzy wybrali się do biur Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z kontrolą programu „Czyste Powietrze” i zamiarem wskazania winnych niedawnego skandalu z „pompami ciepła”. „Zapomnieli o jednym – że teraz nie rządzi już PiS, który tak łatwo było zastraszyć i zaszantażować powoływaniem się na praworządność” „Uśmiechnięte kierownictwo NFOŚ po prostu kontroli poselskiej nie wpuściło, wysyłając ich na bambus, skąd oboje wysłali pełen oburzenia i bezsilności i przez nikogo prawie nieodnotowany protest na ręce partyjnego przełożonego minister Pauliny Hennig-Kloski, marszałka Szymona Hołowni, apelując do jego przywiązania do zasad parlamentaryzmu. Jak mawiał śp. Jan Tadeusz Stanisławski: I to by było na tyle”