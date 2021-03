Agata Rubik twierdzi, że walczy z rozrzutnością, ale zaznacza: "Jeśli coś jest tego warte, to WYDAM KAŻDE PIENIĄDZE"

Jeżeli chodzi o budżet domowy, to są to realne pieniądze i do realnych pieniędzy podchodzi się zupełnie inaczej. Oboje rozsądnie wydajemy. Piotr miał skłonności do rozrzutności jeszcze kilkanaście lat temu. Można powiedzieć, że jestem oszczędna, ale mimo wszystko, jeżeli mi na czymś zależy i uważam, że coś jest tego warte, to potrafię wydać każde pieniądze - twierdzi.

Jeżeli chodzi o torebki i ciuchy, to był moment w moim życiu, że miałam delikatną słabość do torebek, ale ten moment się skończył. Może to nie było bez sensu, bo dawało wiele radości i było miłe, ale rzeczywiście się skończyło. Taką najdroższą rzeczą, którą kupiłam mężowi, na którą uzbierałam swoje pieniądze, bo to nie były pieniądze wzięte ze wspólnego konta, czy, jak to złośliwi lubią mówić, z konta mojego męża, to był zegarek na urodziny Piotra - wyznała.