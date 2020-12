Agnieszka Chylińska o Bożym Narodzeniu w czasach pandemii: "To szansa na ŚWIĘTY SPOKÓJ"

Assol 31 min. temu zgłoś do moderacji 6 7 Odpowiedz

Eee tam, jak by tam nie było to zawsze po świętach, co roku stwierdzałam: ufff, no jednak fajnie było! Jeszcze raz się wszyscy zebraliśmy i nikogo nie zabrakło... Przyznaję: mam taką potrzebę (pewnie dziecinną) żeby było jak zawsze, to mi daje poczucie bezpieczeństwa, ładu... A w tym roku po świętach to nie wiem, co powiem:-/ Może: dobrze że już po?