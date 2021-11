Agnieszka Chylińska po raz pierwszy otwiera się na temat MĘŻA! "Potrafił zobaczyć w obrazoburczej i zmęczonej życiem gwieździe człowieka"

Julia 39 min. temu zgłoś do moderacji 11 20 Odpowiedz

A wiecie że gazeta wyborcza musi przeprosić Obajtka!? Do czego to doszło?! Tak marzłam na protestach, zarazilam covidem babcie i dziadka, takie poświęcenie a te cholerne wolne sądy każą niewinna gazete co tam sami porządni redaktorzy pracują, po nocach redagują, dyżury nocne po dwie osoby mają ( damsko meskie bo równość jest i kazdy ma prawo spędzać noc jak chce i gdzie chce). Źle zrobiłam, teraz będę protestować w obronie szybkich sądów! Musi być po naszamu! By było jak było! By nam w platformie żyło się lepiej.