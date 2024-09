Agnieszka Hyży wspomina, jak podrywali ją mężczyźni: "Myślisz, że nie miałam propozycji wyjazdów, randek z różnymi ciekawymi osobami?"

zgłoś do moderacji

W młodym wieku to nawet dziewczyny radiowej urody mają propozycje. Nie tylko ładne dziewczyny mają kontakty z mężczyznami, bo wtedy świat wyginąłby. Bądźmy szczerzy, ładne jest 10% kobiet, takie se 40, a 50 są radiowe, a mimo to większość jest w relacjach damsko-męskich. Po co podkreślać, że miała branie? Jest ładna więc oczywiste, że miała.