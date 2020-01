Agnieszka Kaczorowska odpowiada fance: "Zmieniam pieluchy, usypiam, wstaję w nocy wiele razy"

Lulu 33 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Tak naprawdę nie rozumiem po co te "wielkie gwiazdy" racza nas pokazywanie, czy pisaniem co dziecko umie, co robi itd. Kogo to tak naprawdę obchodzi? Rozumiem, że jest mama, cieszy ja to, to niech zachowają to dla siebie, kto ma ochotę to oglądać i o tym czytać! Co one chcą pokazać jakie są wspaniałe, czy co? Tak samo ta Lewandowska, buzi dziecka nie pokaże, bo kiedyś będzie miało do niej o to pretensje, ale co kogo obchodzi, że jej dziecko bawi się na kocyku...żenujące wszystkie są! Miłego wieczoru