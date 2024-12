Agnieszka Kaczorowska porzuca auto na zakazie i mknie z nietęgą miną na event

Chwilę przed tym, jak Agnieszka Kaczorowska pojawiła się na premierze "Królowej przetrwania" została przyuważona przez stołecznych paparazzi. "Przyłapali" ją oni w drodze na spotkanie prasowe. Co ciekawe, tancerka zdecydowała się dotrzeć na imprezę w dość nietypowy sposób. Zaparkowała auto w centrum, po czym zamówiła taksówkę, dalszą część trasy pokonując już z kierowcą. Jakby tego było mało, swój samochód zostawiła w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Na wykonanej jej zdjęciach widzimy, jak z nietęgą miną maszeruje na konferencję programu ze swoim udziałem. Podczas przechadzki Aga trzymała w dłoni smartfona, na którego co chwila zerkała. Nic dziwnego, w końcu nie było z nią córek.