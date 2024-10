Agnieszka Kaczorowska rozprawia na temat rodziny. "Najważniejsze jest mieć obok siebie tych, którym można bezgranicznie UFAĆ". Wymownie?

Przekonywała o swoim szczęściu rodzinnym non stop. Zdjęcia, rolki na insta, ona wręcz to dokumentowała skrzętnie. Hmm czyżby zaklinała rzeczywistość? Tak to jest jak. Zazwyczaj ci co pieją o swoim szczęściu, albo kłamią albo udają by pokazać jak to oni mają dobrze a inni niekoniecznie. A jak się wali to po całości, tak jak u Kaczorowskiej.