Agnieszka Kaczorowska zarzeka się, że zapłaciła za wakacje na Malediwach: "ZAROBILIŚMY I ODŁOŻYLIŚMY"

Ania 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

To nie z ciekawości, tylko z zazdrości i nienawiści. Ludziom przeszkadza, ze ktoś jest zadowolony, więc wszelkimi sposobami próbują go dobić - o, sponsorowane, o mąż zapłacił, no tak, ma męża milionera, to stać, no tak pokazuje tyłek to ma, no tak sprzedaje wizerunek w mediach to ma, źle trzymasz dziecko, dziecko źle siedzi złamie kręgosłup, czemu nie ubrałaś czapeczki dziecku - zmarźnie itd itp... Przykre, jak wielu mamy w Polsce nieszczęśliwych ludzi, a z powodu COVID, zwolnień z pracy i upadających biznesów jeszcze nam ich przybędzie.. ;(