Agnieszka Radwańska wspomina ślub, który KOSZTOWAŁ MAJĄTEK: "Płaciłam za prywatność, która też kosztuje!"

Takaprawda 43 min. temu zgłoś do moderacji 18 3 Odpowiedz

Szczerze to ja bym za tą suknię tyle nie dała, na oko nie jest jakaś piękna, żeby tyle płacić, za 5tysi ładniejszą można kupić, no ale mi się podobać nie musi, ważne, że jej się podobała. No i trochę słabo to brzmi, że zapłaciŁA, a nie zapłaciLi, jakby to ona była całą sponsorką, a facet tylko łaskawie raczył przyjść, no ale może się czepiam, ogólnie to nic do Pani Agnieszki nie mam