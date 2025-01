Agnieszka Rylik zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi: "Czasem nie jestem w stanie przez ból wstać z łóżka"

Człowiek nie jest stworzony do sportu. Spacer, szybki spacer , jakaś górka i tyle. To uslÿszakam od swojego ortopedy. 95 % jego pacjentow to sportowcy a 5 % to wypadki. Uwielbiałam zjazdówki. Najbardziej póznym wieczorem na zmrożonych muldach. To był mój żywioł. Teraz mam 55 lat i od lat endoprotezy obu bioder. Są dni gdy ledwo chodzę lub w ogóle. Pocieszam się, że przynajmniej pojeździłam, zdobyłam kilka gór, tyle tylko że teraz kicha ....