Dawno niewidziana Agnieszka Warchulska bryluje na premierze "The End" u boku Przemysława Sadowskiego (ZDJĘCIA)

Środowego wieczoru rodzimi celebryci kolejny raz mieli okazję pokazać się na ściankach. Nie chodzi jednak o Top of the Top Sopot Festival, lecz o odbywającą się w Warszawie premierę filmu "The End", gdzie na miejscu stawiły się m.in. Blanka Lipińska, Karolina Szostak czy Katarzyna Figura.