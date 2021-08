Nieco zapomniana Joanna Osyda przypomina o sobie podczas premiery filmu "The End" (ZDJĘCIA)

Paul 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Jesteście okropni z tymi tekstami typu "nieco zapomniana". Jako dziennikarze powinniście używać zdecydowanie delikatniejszych określeń tak, by nikogo nie urazić np. "dawno nie widziana". Sama jestem dziennikarką i wstyd mi, jak czytam Wasze wypociny przesiąknięte do cna nienawiścią. Do tego piętnowanie ludzi o własnym zdaniu, czy promowanie szczepień ($$$$?). Ludzie - zajmijcie się plotkami, a nie wtrącajcie się w politykę, bo żałośnie Wam to wychodzi.