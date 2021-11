Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś już wrócili do Polski. Odwiedzili studio "Dzień Dobry TVN"... (ZDJĘCIA)

Gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pudelkowicze pomóżcie! Dzisiaj zamówiłam w sklepie internetowym który wyświetlił mi siew reklamach pudelka. To firma Roneberg od sprzętu elektronicznego, zapłaciłam 299 zł przez przelew24. Okazało się że ta firma to oszuści i nie zwracają pieniędzy. Dzwoniłam do banku i jeśli to przeszło przez przelew24 nie są w stanie cofnąć przelewu. Przelew 24 też mi nie pomogli bo transakcja jest zaksiegowana. Co mam zrobić?