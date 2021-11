Agnieszka Włodarczyk narzeka na trudny los influencerki: "Ciągłe ZAGLĄDANIE DO PORTFELA, ciągnięcie w dół"

Ada 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Co to jest influencerka ??? Zawód w dzisiejszym świecie ??? Kiedyś bez internetu - szedł do pracy i musiał harować - dzisiaj za prace uważa się zdjęcie na w kuchni z reklamą noży w tle lub rozwalenie się na łóżku - z reklamą pledu. I to tak męczy, że aż 20 tys za post się dostaje … 😂😂😅Jeżeli dojdzie do wojny i padnie internet, to te flu serki chyba same się rozstrzelają. Pracować nie nauczone … i jak tu żyć???😂A gdyby nawet bez wojny - pójść na taśmę, wyjechać na zagraniczną harówkę lub usiąść na kasę- przecież od razu depresji by dostały w 1 dzień i myśl o pracy fizycznej chyba by do targnięcia na życie dopriwadził. Takie spostrzeżenie o tym „ zwodzie” . Brakuje postów z robienia kupki, bo już wszystko można dziś sprzedać w necie 😉