Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wspominają przysięgę ślubną

Aktorka i triathlonista w tym roku świętują pierwszą rocznicę ślubu . Para powiedziała sobie "tak" podczas owianej wielką tajemnicą ceremonii w kraju. Kilka tygodni później małżonkowie polecieli do Dubaju , gdzie na pustyni ponownie złożyli przysięgę, jednak miała ona jedynie wymiar symboliczny. Dopiero wtedy przekazali informacje, że są już oficjalnie małżeństwem. Podzieli się nawet sesją zdjęciową, która wywołała ogromne emocje.

Nie było nikogo, kto nam go udzielał, nawet "aktora". Po prostu powiedzieliśmy sobie przysięgę w oczy. Było to bardzo intymne, przepiękne. Do tej pory się wzruszam, jak o tym mówię - wyznała po ślubie Agnieszka Włodarczyk za pomocą InstaStories.