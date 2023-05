Agnieszka Włodarczyk nie rozmawiała z mamą 2 lata, a Koroniewska nie utrzymuje kontaktu z ojcem. Tak gwiazdy mówią o kontaktach z rodzicami

Przez wiele lat oczekiwałam, że to on mnie przeprosi. Czułam rozczarowanie, ogromny żal, smutek i brak. I zazdrość. Gdy widziałam innych zaangażowanych ojców (...). Mój ojciec zmarł cztery lata temu. Miesiąc temu coś się zmieniło. Poczułam, że to ja muszę przeprosić mojego tatę. Przeprosić go za to, że… nie dostrzegałam zranionego dziecka w nim samym - napisała na Instagramie.