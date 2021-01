Agnieszka Włodarczyk prezentuje odważne zdjęcie z sesji ciążowej i dziękuje za gratulacje: "Oby dziecko było ZDROWE"

Mama 11 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Po 1) gratuluje, bo ona już dawno chciała zostać mamą ale jak widać nie było jej dane wcześniej. Po 2) to chyba powinniście mieć żale do faceta, ze zostawił rodzine a nie do niej !? Skąd wiecie dlaczego zostawił lub odszedł ? Najłatwiej jest osadzać. Po 3) na nieszczęściu innych nie da się zbudować szczęścia ale i tak dziecko jest największym szczęściem, darem i miłością ! Najgorsze jest to, ze w dzisiejszych czasach związki są tylko piękne na zdjęciach. Jak zaczynaja się problemy, kłopoty, obowiązki to podkula się ogonek i ucieka do nowych partnerów. Teraz nie naprawia się niczego ani sprzętu RTV, bo się nie opłaca ani związków bo to nie modne. Im więcej partnerów tym jesteśmy lepsi - ale w czym ? Jestem mamą 3 dzieciaków i wiem co czuje każda kobieta, która chce mieć dziecko a nie może zajść. Przerabiałam to. Wiec mino wszystko gratuluje jej / im , bo cudne chwile przed nią ale i tez ciężkie szczególnej w pierwszych 4 miesiącach - potem z górki 😜