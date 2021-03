Ciężarna Agnieszka Włodarczyk smaży bułkę tartą i wyznaje: "KOCHAM STAĆ PRZY GARACH" (FOTO)

Pod koniec stycznia Agnieszka Włodarczyk nieoczekiwanie oznajmiła światu, że niebawem na świecie pojawi się jej pierwsze dziecko. Tak jak to bywa w przypadku większości celebrytek, które zachodzą w ciążę, także Aga automatycznie zaczęła budzić znacznie większe zainteresowanie mediów , niż miało to miejsce przed ogłoszeniem błogosławionego stanu.

Podsycaniem zaciekawienia tym, co dzieje się w jej życiu, zajmuje się sama Włodarczyk . Ukochana Roberta Karasia ze szczegółami opowiada o doskwierających jej dolegliwościach , chwali się zdjęciami ukazującymi jej powiększający się z tygodnia na tydzień ciążowy brzuszek i pokazuje, czym się zajada.

W środę przyszła mama ponownie pochwaliła się w sieci fotografią nawiązującą do jedzenia. Dla odmiany Agnieszka zapozowała jednak podczas... smażenia bułki tartej. Przypomnijmy, że rozdrobnione suche pieczywo to jeden z ulubionych przysmaków celebrytki. 40-latka do tego stopnia ubóstwia bułkę tartą, że ta znalazła się wśród prezentów urodzinowych, które dostała od najbliższych z Polski podczas pobytu na Gili.