Agnieszka Włodarczyk snuje przemyślenia z okazji 40. urodzin: "Wszystko co zarobiłam, zarobiłam uczciwie. NIE MAM KREDYTÓW"

Agnieszka Włodarczyk spędza obecnie czas z przystojnym ukochanym na jednej z indonezyjskich wysp. Aktorka przekalkulowała sobie wszystko i stwierdziła, że stać ją na to, by spędzić zimę w tropikalnym raju. Włodarczyk wyznała też, że kupiła bilet w jedną stronę i nie ma pojęcia kiedy wróci do ojczyzny. Wszystko uzależnione jest od tego, kiedy poluźnione zostaną obostrzenia związane z pandemią, a teatry znów będą mogły działać.