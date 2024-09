Agnieszka Włodarczyk tłumaczy, dlaczego NIE NOSI obrączki. Psioczy na firmę kurierską. "Smutna, dziwna i niezręczna sytuacja"

Prawdziwy ślub wzięliśmy ponad miesiąc temu w Polsce, tutaj mieliśmy taki ślub już dla siebie, to się właśnie nazywa "ślub symboliczny". Nie było nikogo, kto nam go udzielał, nawet "aktora". Po prostu powiedzieliśmy sobie przysięgę w oczy. Było to bardzo intymne, przepiękne. Do tej pory się wzruszam, jak o tym mówię - mówiła na początku grudnia.

Agnieszka Włodarczyk ujawniła, dlaczego nie nosi obrączki

Nie nosiliśmy ich, bo schudliśmy i trzeba je było zmniejszyć. Oddaliśmy obrączki do salonu, który te obrączki zrobił, miały zostać zmniejszone i wysłane do nas kurierem przed naszym wylotem do Bahrajnu. Okazało się, że zostały zagubione i do tej pory się nie znalazły. Najlepsze jest to, że firma kurierska wysłała pismo, że odebrałam obrączki w dniu, w którym dokładnie wylądowałam w Bahrajnie. Czy ktoś tutaj kręci? Bo ja ich nie odebrałam. Fajnie zachowali się ludzie z tego salonu, powiedzieli, że mogą nam zrobić nowe obrączki, ale to już nie jest to samo. Woleliśmy zmniejszyć te, które mieliśmy, niż dostać nowe w nowym rozmiarze. Taka smutna, dziwna i niezręczna sytuacja, z którą chciałam się z wami podzielić, ku przestrodze komu ufać... - powiedziała Włodarczyk na InstaStories.