Agnieszka Włodarczyk w czerwonym body pokazuje figurę po ciąży. Fani komplementują: "PETARDA" (FOTO)

W lipcu ubiegłego roku Agnieszka Włodarczyk i jej partner Robert Karaś powitali na świecie pierwszego wspólnego potomka. Narodziny małego Milana wywróciły do góry nogami nie tylko życie prywatne celebrytki, ale i jej karierę. Agnieszka postanowiła bowiem zostać pełnoetatową influencerką, by na co dzień być bliżej synka. Choć Włodarczyk nie wyklucza, że kiedyś powróci do "normalnej pracy", obecnie poświęca się głównie działalności na Instagramie.