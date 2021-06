Agnieszka Włodarczyk żali się na ciężarne influencerki narzucające fit standardy: "Potem normalnie jedzące wyglądają na HIPOPOTAMY"

Agnieszka Włodarczyk niebawem dołączy do grona mam celebrytek. Im bliżej rozwiązania, tym większa aktywność w sieci ukochanej Roberta Karasia.

Aga sprawia też wrażenie coraz bardziej rozdrażnionej. Kilka dni temu publicznie zganiła jedną ze zbyt ciekawskich internautek , a w czwartek, nawiązując do wpisu Mai Bohosiewicz po raz kolejny ubolewała nad tym, jak otoczenie traktuje ciężarne. Tym razem poruszyła temat wielkości ciążowego brzucha i reakcji, jakie wywołuje on u innych osób.

Nigdy nie wiadomo, jaki która ma brzuch, może poczuć się urażona, może być jej przykro ... - Włodarczyk "pouczyła" spotkanego mężczyznę, który zasugerował, że niedługo urodzi, bo ma tak duży brzuch. Ja od szóstego miesiąca miałam spory brzuch i wszyscy zaczęli się rozpisywać, że zaraz rodzę. To nie jest kurde przyjemne - wspomina aktorka, apelując: Ruszmy czasem myślenie i nie komentujmy.

Czy to nie jest tak, że to przez to, że te wszystkie modne "ciężarówki" i influencerki są takie fit w ciąży, potem takie normalne, normalnie jedzące, niećwiczące, wyglądają na hipopotamy? - zastanawiała się.