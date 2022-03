Agnieszka Woźniak-Starak PRZESTRZEGA solidaryzujących się z Ukrainą rodaków: "Nie dajcie się nabrać na fake newsy i prowokacje"

Są takie chwile w życiu, kiedy ostatnie, o czym myślę to media społecznościowe. Po prostu kompletnie nie mam do tego głowy. Tak, ja też próbuję ogarnąć to, co się dzieje. I też nie wierzę - zaczyna pod żółto-niebieską grafiką wyrażającą wsparcie względem ukraińskiej społeczności.

Dzisiaj nikt nie wie, jak długo potrwa ta wojna i co będzie dalej, pewne jest tylko to, że konsekwencje będą ogromne. Dlatego trzeba zachować spokój i jak najmocniej wspierać Ukrainę. Zdajemy ten egzamin na medal, potrafiliśmy się zjednoczyć, pokazaliśmy, że razem możemy przenosić góry. Ludzie są niesamowici, nie znam ani jednej osoby, która nie angażowałaby się dzisiaj w pomoc Ukrainie.

W dalszej części wpisu będąca właścicielką kilku czworonogów i znana z pomocy na rzecz psów Woźniak-Starak apeluje o to, by w tym trudnym czasie nie zapominać o zwierzętach.

Pomagamy nie tylko ludziom, pomagamy też zwierzętom, a wiecie, że dla mnie to jest ważne, dla Was pewnie też skoro tu jesteście. To, co robią @diozpl @fundacjaviva @przyjaciel_zwierz i inne organizacje jest po prostu niesamowite - chwali zaangażowanych w pomoc zwierzakom z Ukrainy i na zakończenie nawołuje o to, by teraz jeszcze bardziej uważnie weryfikować znalezione w sieci informacje: