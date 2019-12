Agnieszka Woźniak-Starak przesyła świąteczne życzenia z gór: "Marzyłam o tym od kilku miesięcy" (FOTO)

Ze zrozumiałych powodów Agnieszka Woźniak-Starak wycofała się z życia publicznego. Dopiero niedawno udzieliła pierwszego i jak na razie jedynego wywiadu dla Dzień Dobry TVN . Teraz natomiast media obiegła informacja o prawdopodobnym powrocie Agnieszki do pracy. Mówi się bowiem, że od przyszłego roku ma poprowadzić własną audycję radiową.

Pod zdjęciem Agnieszki już zaroiło się od życzeń i komplementów pod jej adresem. Warto bowiem też zauważyć, że to pierwsze takie selfie Agnieszki od czasu tragicznych zdarzeń z sierpnia tego roku. Agnieszka powoli wraca więc do pełni sił, co bardzo nas cieszy.