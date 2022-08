Agnieszka Woźniak-Starak przykuwa spojrzenia w kombinezonie Muglera i z torebką za 15 tysięcy na pokazie Gosi Baczyńskiej (ZDJĘCIA)

Sąsiad z Fule... 29 min. temu zgłoś do moderacji 73 11 Odpowiedz

Czytam te komentarze i tak się zastanawiam, czy Wy byliście MATERACEM Piotra, Bo to, że się lubił bawić, imprezować, to nie znaczy ze ZDRADZAŁ. Oczerniacie człowieka, który nie żyje i nie może się bronić. Mam prawo o tym napisać, bo miałem przyjemność Go znać. I jeszcze jedno KAŻDEJ WDOWIE po śmierci męża należy się jego majątek, bo była jego ŻONĄ. Więc skończcie pisać te bzdury. Pozdrawiam