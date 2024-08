Agnieszka Woźniak-Starak wręcza puchary na zawodach w Gałkowie w stylówce wartej TYSIĄCE ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Jedną ze stałych bywalczyń Gałkowa jest Agnieszka Woźniak-Starak , która zaraziła się od swoich kolegów miłością do koni. Nie mogło jej więc zabraknąć na tegorocznym Perlage Gałkowo Masters. Jak zwykle postawiła na odświętną stylizację.

Z list startowych dostępnych w serwisie zawodykonne.pl dowiadujemy się, że celebrytka sama nie zdecydowała na udział w konkurencjach skoków przez przeszkody, ale to nie powstrzymało jej przed wyciągnięciem z garderoby odświętnego stroju jeździeckiego. Agnieszka Woźniak-Starak zaprezentowała się na parkurze w beżowych bryczesach Cavalleria Toscana za 1600 zł, do których dobrała czarny frak z tej samej firmy za 1800 zł. Na nogach miała oficerki Parlanti za 2400 zł. Do tego miała koszulę konkursową, której średnia cena mogła sięgać kilkuset zł.