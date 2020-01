Agnieszka Woźniak-Starak wyraża chęć przeprowadzki w góry: "KOLEJNY powód, żeby stąd nie wyjeżdżać" (FOTO)

W połowie sierpnia życie Agnieszki Woźniak-Starak wywróciło się do góry nogami. Po śmiertelnym wypadku Piotra Woźniaka-Staraka na jeziorze Kisajno dziennikarka postanowiła zrezygnować na jakiś czas z aktywności zawodowych i w ciszy przeżywać żałobę po zmarłym mężu. Dziś, cztery miesiące po tragicznych wydarzeniach, celebrytka powoli wraca do pracy, godząc się na poprowadzenie własnej audycji w newonce.radio, gdzie od stycznia wspólnie z gośćmi będzie poruszać* "kobiece tematy".*

"Pani Agnieszko, to co stoi na przeszkodzie zostać?", "Miło widzieć Cię uśmiechniętą! Przeprowadzka w góry to naprawdę dobry pomysł", "Czasem podświadomość daje nam znaki, gdzie najlepiej uda się wyleczyć rany. Wtedy te miejsca wydają nam się magiczne, bo czujemy wewnątrz, że jesteśmy dokładnie tam, gdzie powinniśmy być" - brzmiały komentarze.