Agnieszka z 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" URODZIŁA!

Agnieszka Antosik zyskała rozgłos dzięki udziałowi w 2. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" . Wówczas stanęła na ślubnym kobiercu z Marcinem Wichrowskim , a o ich relacji mówiła cała Polska. Niestety, jak to zwykle bywa w przypadku małżeństw zawieranych w ramach kontrowersyjnego show, ich miłość okazała się krótka i dość burzliwa.

Pod koniec 2017 roku Marcin poinformował, że on i Agnieszka nie są już razem. Tym samym kolejna relacja zbudowana w ramach "Ślubu od pierwszego wejrzenia" legła w gruzach, co mężczyzna przekazał w komentarzach pod pytaniami fanów o ich wspólne zdjęcia. Wtedy też wprost stwierdził, że po prostu do siebie nie pasowali.