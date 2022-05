Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiada na pytanie o... SEKS Z KAMILEM!

Kasulumia 32 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Ja nie wiem, na co liczą ci ludzie? Na sławę i kasę to na pewno, ale serio tylko dla fejmu i $$ się tam zgłaszają??!! Było już ileś edycji, razem są ze 3 pary, więc można policzyć jaka jest statystycznie skuteczność takich eksperymentów. Przecież to tak na logikę nie ma prawa się udać. To już lepiej codziennie kupować w Starbucksie kawę na wynos w kubku i niby niechcący wylewać na przypadkowo spotkanych facetów/dziewczyny, licząc na początek znajomości w ten sposób :D Serio, to jest podobny kaliber prawdopodobieństwa... no tyle że Starbucks drogi...