"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka zgłosiła się już do... KOLEJNEJ edycji! "Zrobiłam to pod wpływem dużej ilości wina"

Historia Agnieszki i Kamila z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" wzbudziła duże zainteresowanie widzów. Jak się okazało, mężczyzna stwierdził, że nie chce dalej budować relacji z uczestniczką, ponieważ nic do niej nie czuje, więc zażądał rozwodu . Był to spory cios dla Agnieszki, która mocno zaangażowała się w związek, zmieniając nawet miejsce zamieszkania i pracę, aby być bliżej Kamila .

Zgłosiłam się do kolejnej edycji programu, choć nie jestem jeszcze rozwódką. Zrobiłam to pod wpływem dużej ilości wina. Może trafię na kogoś z was - zagroziła (?) Agnieszka.

Przyznała, że wciąż czeka na swoją drugą połówkę , zapewniła również, że związek z Kamilem jest dla niej przeszłością: Idę do przodu, już nie jestem zauroczona Kamilem. Najlepsze przede mną i to dopiero początek - stwierdziła.

Miałam żal do Kamila, ale już nie mam. Wszystko zostało przegadane. Rozmawiamy, mamy ze sobą kontakt, więc wszystko jest ok. W pierwszych emocjach i rozżaleniu podało dużo słów, jednak później na spokojnie to przegadaliśmy. Myślę, że do rozwodu musimy mieć kontakt jako taki, ale po rozwodzie to kwestia czasu, żeby się rozmyło - podsumowała.