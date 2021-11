Akcja #freeOreo dotarła do... SĄDU NAJWYŻSZEGO. Mikołaj Jędruszczak chwali się relacją z budynku...

Jan 37 min. temu zgłoś do moderacji 27 1 Odpowiedz

Robi z Was wszystkich bekę, a Wy łykacie jak pelikany wszystko co Wam pudel podsunie. Żal czytać te wszystkie komentarze, bo świadczą o Waszym poziomie wiedzy i zapewne ogarnięcia życiowego. Orego w Sądzie najwyższym, czyli najwyższej instancji sądowej w Polsce. To może trochę nauki przy czwartku. Jeżeli sprawa trafia do jakiegokolwiek sądu, to trafia na początek do Sądu powszechnego jakim jest Sąd Rejonowy. Jeżeli tam nie zostanie rozwiązana trafia do Sądu Okręgowego. Po okręgowym trafia do Apelacyjnego i jeżeli tam się nie uda jej zakończyć to po wielu latach batalii sądowej trafia do Sądu Najwyższego i na pewno nie trafi tam sprawa dotycząca psa.... żal mi tego czasu, który poświęciłem na ten komentarz.