Akon buduje WŁASNE MIASTO! W Akon City będzie można płacić jedynie… akoinami

Są też i tacy, którym to nie wystarcza. Do grona znanych osobistości, które poszły o krok dalej, zaliczyć można Akona. Nieco zapomniany obecnie twórca takich utworów jak między innymi Lonely, Smack That czy I Wanna Love You pokusił się o własne… miasto. Jak donoszą zagraniczne media, 13 stycznia powstało Akon City, które jest własnością amerykańskiego raper. Piosenkarz założył je w pobliżu Międzynarodowego Lotniska im. Blaise'a Diagnego w Senegalu na około ośmiu kilometrach kwadratowych.