Aktor oskarżony o usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki. Miał jej zadać 20 ciosów nożem

Jestem kobietą, przeszłam wiele warsztatów i szkoleń o tematyce asertywności. Dzięki temu umiem się bronić i odpowiedzieć chamstwu gdy ma do mnie jakieś pretensje. W Polsce kobiety są zastraszone, nie wierzą w siebie, robią rzeczy poniżające aby tylko spełnić wymagania innych. Tak jesteśmy wychowywane, a potem to się pogłębia. Trzeba wielu lat pracy żeby to wyprostować i umieć powiedzieć nie tym , którzy wymuszają na nas abyśmy spełniały zachcianki innych. Tylko od kobiety zależy jak będzie traktowana. To się wiąże często z tym, że kobiety się boją. Ale jak raz powiesz nie to dostaniesz taką siłę, która pomoże ci iść już tylko do przodu.