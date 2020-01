Aktorka z "Kapitana Ameryki" ZAMORDOWAŁA WŁASNĄ MATKĘ?

Hrrr 6 godz. temu zgłoś do moderacji 80 11 Odpowiedz

Wstydźcie się wy w rządzie Wstydźcie się za te umowy śmieciowe które są plagą w Polsce.Jestem porządną kobietą i co rusz każda praca jest na zlecenie.Do którego sklepu bym nie poszła pracować wszędzie to samo,mam już tego dosyć.Ludzie którzy są dobrzy, przykładni,pomocni wyjechali na stałe za granice by tu nie pracować za 1630 lub mniej na smieciówce.Wstydzcie się! To strasznie przykre że 52mlode osoby z jednego,powtarzam jednego, mojego osiedla ,wyjechało za chlebem.Serce pęka że tak dobrzy ludzie muszą stąd wypiera**lać.Popieracie patologie zamiast zlikwidować te pierd***ne umowy na zlecenia i inne gówna.Tym co chcą pracować utrudniacie życie.Mlodzi wyjeżdżają hurtem.Ciekawe kto będzie stanowić państwo Polskie.Chyba alkusy,ćpuny,i recydywa.Wstyd