Aktywiści z Ostatniego Pokolenia ZABLOKOWALI przyjazd ekipy Taylor Swift na PGE Narodowy przed jej drugim koncertem! (WIDEO)

Pojawienie się Taylor Swift w Warszawie to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń na koncertowej mapie Polski. Artystka zagra w naszym kraju aż trzy koncerty. Pierwszy z nich miał miejsce wczoraj i przyciągnął dziesiątki tysięcy fanów. Na widowni bawili się m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Luna oraz Piotr Kraśko. Kolejne dwa koncerty zaplanowane są na dziś i na jutro.

Pojawienie się Taylor Swift w Polsce zwróciło także uwagę aktywistów z Ostatniego Pokolenia. Jak informowali na swoim Instagramie, nie chodzi o to, że nie lubią jej muzyki, ale o to, że jako miliarderka, która często podróżuje prywatnym samolotem, przyczynia się do zanieczyszczenia planety.

Wybór Taylor jest oczywisty - jest symbolem oderwania od rzeczywistości bogaczy. Jak można udać się w 13-minutową podróż prywatnym odrzutowcem? - zastanawiają się.

Aktywiści przed drugim koncertem Taylor w Polsce postanowili więc zakłócić przyjazd gwiazdy.

Jako zwykli obywatele nie pozwolimy, żeby swój trzydniowy pobyt w Polsce Taylor odbyła w spokoju. To dzięki Waszym wpłatom możemy sprzeciwiać się najbogatszym i robić bezkompromisowo to, co konieczne (...) Dziękujemy za wasze wpłaty, które umożliwią nam godne przywitanie Taylor i dalsze działania - pisali na Instagramie.

Na zamieszczonym przez nich nagraniu widać, jak uniemożliwiają przejazd ekipie piosenkarki. W ich dłoniach można było dostrzec transparenty z napisami "The ultra-rich are killing us" i "Bogacze żyją na nasz koszt".

OSTATNIE POKOLENIE WITA TAYLOR SWIFT. Przyjazd zakłócony! - napisali zadowoleni ze swoich działań.

