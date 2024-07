Aldona Orman przeszła trzecią operację tętniaka mózgu: "Mam znowu straszne bóle"

Trzy wykryte w głowie Orman tętniaki zostały zoperowane. Teraz, po kilku miesiącach, przyszedł czas na to, by zapanować nad ostatnim - najmniejszym i nie tak niebezpiecznym jak poprzednie. Aktorka opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie ze szpitalnego łóżka i poinformowała, że jest już po następnej udanej interwencji chirurgicznej. Aldona nie szczędziła słów wdzięczności i podziwu dla całego zespołu medycznego, który się nią opiekuje. Doceniła szczególnie starania lekarza prowadzącego.

Kochani, jeśli często boli was głowa, nie lekceważcie tego! To może być znak, że coś jest nie tak! Nie popełniajcie tego błędu co ja! Sprawdzajcie, jakie mogą być przyczyny tych bóli. To naprawdę może uratować życie. Nie zawsze uda się przeżyć pęknięcie tętniaka w głowie i nie zawsze blisko będą tak wspaniali fachowcy. Pamiętajcie, że zdrowie jest najważniejsze, dbajcie o siebie i swoich bliskich zawsze - podkreśliła.