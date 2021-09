Aldona Orman żali się (?), że przypisywano jej romans z... Januszem Głowackim! "Zrobiono ze mnie jego KOCHANKĘ"

Mebla 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Dla mnie karykatura własnej siebie była kiedyś piękną delikatną kobietą a obecnie okropnie się postarzala to co ma na głowie w postaci włosów to stara miotła-ten kolor nie dla Ciebie Aldona poza tym przesadzila z medycyną estetyczną Jak dla mnie 10-15 lat starsza Ludzie nie są złośliwi piszą to co widzą zostali tylko dziadki którym się podobasz