Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił operatorkę. Kim była Halyna Hutchins?

puknijcie 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

się wszyscy współczujący facetowi w głowę! Gdzie jest napisane, że zastrzelił ją w czasie zdjęć? Jeśli w danym momencie nie kręcili, nie miał prawa dotykać broni! Jeśli to rewolwer, to musiał strzelać 2 razy, bo nigdzie nie ma wzmianki o rykoszecie! Chol..ra! On ma problemy z agresją! Jak PRAWDOPODBNIE wypadek, tzn., że śledztwo wykaże czy NA PEWNO wypadek!