Aleksandra Domańska uczciła 3. urodziny syna. Pokazała twarz Ariela na intymnych kadrach

Te stópki na głowie na twarzy na brzuchu a w nocy wywrotka i głowka na szyji brzuchu na piersi ... skąd ja to znam 💖💖 najwspanialsze momenty ,chwile !!!! Człowiek sobie myśli jeeeezu nie wyspałam sie , boże ciagle na mnie lezy i narzeka .... ale to jest piekne i to.nigdy nie wroci !!!! Ja sie takimi chwilami napawam pozwalam swojemu dziecku wejsc na glowe bo kto inny mu na to pozwoli jak nie ja ?? Nasze dzieci są ważne i ważne jest tez to żeby dac im bliskość ktorej potrzebuja , jesli chcą spać z nami , jesli chcą sie przytulić ! Nikt im tego nie da tylko mu rodzice i być moze ich dzieci jesli sie na nie zdecyduja w przyszłosci !!!! To są chwile dla ktorych warto żyć!!!