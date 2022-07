Aleksandra Hamkało mierzy się z trzecią falą depresji: "JESTEM NA LEKACH"

Jestem na lekach - zaczęła. Aktualnie jestem w trakcie trzeciego nawrotu depresji w swoim życiu. Bardzo pomaga mi farmakoterapia, chociaż to nie jest świetne i nie jest tak, że to kocham i zamierzam ją stosować do końca życia. To jest dla mnie rozwiązanie tymczasowe. I przebieram nogami, żeby się skończyło. Czuję, że mogłabym już to dawno odstawić. Ale ufam ludziom, którzy uczyli się na studiach, kiedy mam to odstawić, a kiedy nie. Dostałam taki prikaz, że przy trzecim nawrocie to minimum rok. Więc ten rok staram się cierpliwie odczekać.