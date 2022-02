Aleksandra Hamkało wygoliła głowę 5-letniej córce! (FOTO)

Pociecha Oli szybko jednak zafascynowała się bajką Raya i ostatni smok, którą miała okazję zobaczyć w kinie. Mała Jagna porzuciła marzenia o zapuszczaniu włosów i zapragnęła ściąć je na krótko , by upodobnić się do bohaterki z kinowego hitu dla dzieci.

Kilka miesięcy temu poszłyśmy z Jagą do kina na film "Raya i ostatni smok". Całkiem spoko był. Odrobinę za dużo bieganko-nawalanki jak dla mnie, ale pacyfistyczny przekaz był w dechę, fajni drugoplanowi bohaterowie i ogólnie na plus. Ale ja nie o tym dzisiaj. Od tamtego czasu moja córka wracała do mnie jak bumerang z tematem wygolenia boku głowy – relacjonowała gwiazda.

No to ma! Kocham ją totalnie. Born to be brave – napisała na fotografii aktorka.