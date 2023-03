Aleksandra Żebrowska prezentuje zdjęcie potomka: "Widać, że NIEOCHRZCZONY"

Aleksandra Żebrowska żartuje ze zdjęcia syna: "Widać, że nieochrzczony"

Żebrowscy doczekali się czwórki pociech - Franciszka, Henryka i Feliksa oraz urodzonej w lipcu ubiegłego roku córki. W rozmowie z Elle Aleksandra Żebrowska wyznała, iż wraz z mężem "zgodnie zdecydowali, że nie ochrzczą dwójki najmłodszych dzieci". Jak podkreśliła, oboje stanowczo nie zgadzają się ze stanowiskiem Kościoła, a nawet "wstydzą się go". Nie chcieli więc, by ich dzieci były częścią instytucji, która zamiast łączyć ludzi, dzieli i wyklucza.

Niestety nie wszystkim przypadł do gustu dołączony do zdjęcia Żebrowskiej podpis.

Nie czaję i po co poruszać temat chrztu? Nie chce ktoś, nie chrzci... I po co na Insta wywlekać?; Czemu nieochrzczony lub ochrzczony ma być powodem do żartu? Nie rozumiem, nie kupuję; Nie rozumiem wątku chrztu... Po co takie odniesienie, prześmiewcze, z pogardą? - możemy przeczytać pod wpisem celebrytki.